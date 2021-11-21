Поступок автомобилиста возмутил жителей Владивостока

Фото: instagram.com/fatalityvdk_stop_svin/

Мастер парковки удивил владивостокцев своими навыками. Водитель джипа припарковался мало того, что странным образом, так еще и заняв два парковочных места для инвалидов. Фотографии сразу же появились в социальных сетях.

Где именно произошел инцидент – не сообщается. Однако фасад здания на заднем плане позволяет предположить, что на фото – парковка известного во Владивостоке торгово-выставочного комплекса «Калина-Молл».

Фотография появилась в паблике FatalityVDK_stop_svin. На снимке – джип марки Ford, припаркованный весьма странным образом. Владелец авто умудрился занять сразу два парковочных места, предназначенных для инвалидов. Соответствующих знаком на лобовом стекле автомобиля, к слову, не оказалось.

В комментариях водитель иномарки получил много нелестных отзывов о себе и сразу же стал «героем» дня.

- Как можно в здравом уме так поставить машину ? – удивляются пользователи «Инстаграм».

Во Владивостоке проблема с парковками всегда актуальна. Если в данном случае водитель нарушил ПДД и может понести ответственность, то в других случаях чаще всего нарушители остаются безнаказанными. Так, совсем недавно «Комсомолка» рассказывала об еще одном владельце джипа, который следует четко следует заповеди «мой двор – мои правила». Неприятный инцидент произошел на узкой межквартальной дороге в Первореченском районе города.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03