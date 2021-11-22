Из-за снежного циклона во Владивостоке занятия во второй смене в школах отменены

Правительство края и мэрия города готовятся к борьбе со стихией Фото: Дарья НАУМЕЦ

Во Владивостоке буйствует непогода, как и по всему Приморью. Сегодня, 22 ноября, школы работают в штатном режиме в первой половине дня, однако если родитель решит оставить ребенка дома, это не будет считаться прогулом. При этом все занятия второй смены отменены, заявили в пресс-службе мэрии Владивостока. Это связано с ухудшением погоды после полудня.

Речь идет о муниципальных школах - их в городе 78. В мэрии уточнили, что школы останутся открытыми - как лагерь, чтобы переждать непогоду:

- При этом все школы будут открытыми. И даже если один ребенок придет на занятия, он сможет согреться и подождать родителей. В школах будут работать дежурные учителя.

Решения о занятиях в частных школах, сообщили в пресс-службе, останутся на плечах руководства учреждений.

Напомним, из-за снежного циклона закрыты аварийно-опасные участки трасс (спуск на улице Капитана Шефнера). Горожан просят по возможности оставаться дома. Ранее "Комсомолка" писала об уточненных прогнозах синоптиках на 22 ноября.

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