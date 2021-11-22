Губернатор Приморья призвал отпустить домой сотрудников предприятий из-за циклона в крае

Службы города готовы к борьбе с ударом стихии Фото: Дарья НАУМЕЦ

Во Владивостоке и Приморском буйствует глубокий циклон. Осадки в дальневосточной столице начались накануне, 21 ноября, в 19 часов. Синоптики ожидают ухудшение погоды во второй половине дня. Губернатор края призвал глав муниципалитетов и руководителей предприятий отпустить сотрудников домой.

Об этом губернатор сообщил на совещании в ситуационном центре, пояснили в пресс-службе правительства Приморья. Речь идет о тех сотрудниках, которые заняты не на дежурстве или не на круглосуточной работе.

Напомним, в школах Владивостока уже отменены занятия со второй смены, вузы перешли на дистанционный формат обучения. В связи с циклоном службы города в состоянии повышенной готовности.

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