Утром 22 ноября в аварии из-за циклона в Приморье погиб человек

Движение большегрузов из-за снежного циклона ограничено. Фото: пресс-служба УМВД

ГИБДД Приморья несет службу в усиленном режиме. В пресс-службе органа сообщили, что за выходные и утро понедельника зафиксировали сообщения об около 100 ДТП. В начале рабочей недели, 22 ноября, в ДТП из-за циклона погиб человек.

Авария произошла в Надеждинском районе Приморья, на трассе Новый-Седанка-Патрокл. Юноше за рулем всего 20 лет: на Toyota Chaser парень не справился с управлением на гололеде и врезался в леера. От удара погиб пассажир машины - 29-летний мужчина.

Сотрудники ГИБДД в связи с этим просят соблюдать особую осторожность на дороге. В ведомстве отметили, что за минувшие выходные в авариях пострадали 188 машин, 20 человек травмировано.

- В условиях гололеда недопустимо управление транспортным средством на «летней резине», также нельзя совершать резких торможений и перестроений - все это может привести к заносу автомобиля и последующему дорожно-транспортному происшествию. Безопасный скоростной режим зависит от конкретной дорожной обстановки, - сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

Движение большегруза в крае ограничено. Во Владивостоке закрыт съезд с улицы Капитана Шефнера.

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