Первые жертвы ледяного дождя. На трассе в Приморье произошло смертельное ДТП

В подробностях аварии сейчас разбираются полицейские. Фото: Милана СОКОЛ

Непогода, которая начала наносить удар по Приморью еще вечером 21 ноября, сейчас набирает силу. Снег, переходящий в дождь, стал причиной гололеда. Владивосток снова оказался закован в ледяную корку, а на трассах края начались серьезные аварии.

По сообщениям очевидцев, смертельно ДТП разыгралось утром в понедельник в районе поселка Новый. При движении в направлении Владивостока водитель седана не справился с управлением и его занесло в леера. Удар был сокрушительный. Судя по всему, мужчина не был пристегнут и вылетел из салона на дорогу. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Как отмечают водители, сильно обледенел спуск с Седанки при движении в пригород. Очень скользко на аэропортовской трассе, при движении с Артема в сторону Владивостока. Гололед с Многоудобного до Штыково. Что касается Владивостока, то тут наледь появилась на спуске с Покровского парка к «Дальпрессу».

На Покровском парке скользко. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

Одну из самых крутых дорог – с проспекта Красоты на Авангард перекрыли, чтобы избежать ДТП.

Спуск на Авангард перекрыт. Фото: www.instagram.com/dpskontrol_125rus.

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