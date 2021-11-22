Водитель, из-за которой погиб 10-летний мальчик в Приморье, пойдет под суд

Кадры с места аварии: машина опрокинулась в кювете. Фото: пресс-служба краевого УМВД

В Приморском крае завершили расследование трагического уголовного дела. В районе Находки по вине женщины за рулем погиб 10-летний мальчик - материалы направлены в суд.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД, в сентябре 36-летняя женщина села за руль Toyota Noah. Предположительно, большая семья планировала совместную поездку - в машине была водитель, пассажир и трое детей. Семь, десять, двенадцать лет.

Женщина не справилась с управлением, когда машина ехала из Находки в сторону Лазо. Микроавтобус попал в кювет и затем опрокинулся. 10-летний мальчик погиб от травм в автомобиле.

- Следователем МО МВД России «Партизанский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - уточнили в пресс-службе УМВД.

Фигурантку уголовного дела ждут в зале суда.

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