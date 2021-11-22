Во время спецпроверки QR-кодов в одном из ТЦ Владивостока посетитель ударил проверяющего

По словам члена комиссии, на нарушителя написали два заявления в полицию Фото: принтскрин видео.

В воскресенье во Владивостоке в торговом центре «Первореченский» одному из членов административной комиссии нанес удары недовольный посетитель. Конфликт завязался из-за того, что мужчину несколько раз попросили надеть маску.

Замечание посетителю сделал заместитель начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти Андрей Караваев. Мужчина маску надел, но затем спустил ее на подбородок, по правилам так носить маски нельзя, пришлось сделать еще одно замечание, после чего мужчина вышел из себя.

Конфликт попал на камеры наблюдения. На записи видно, что член комиссии ведет себя сдержанно и не ведется на провокации нарушителя, а их было достаточно. Сначала мужчина попытался выхватить из рук Андрея Караева его телефон. Возможно, его возмутила съемка. После чего мужчина постучал по голове проверяющего чем-то похожим на портмоне, не получил никакой ответной реакции и толкнул Караева в грудь. Также нарушитель убедительно просил сотрудника полиции снять форму и выйти с ним один на один.

По словам члена комиссии, на нарушителя написали два заявления в полицию. Одно по факту побоев, а второе за нарушение общественного порядка. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним, что не так давно проходил еще один рейд с проверкой по ТЦ «Море». Эта проверка прошла без негативных последствий, в ней принял личное участие заместитель главы города Дмитрий Свитайло, он дал пояснения по самым сложным вопросам.

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