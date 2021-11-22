В Приморье из-за ДТП с тремя авто перевернутый большегруз перекрыл полосу

Фото: принтскрин видео, @lifedv

В Приморье непогода продолжает атаковать невнимательных водителей. В Шкотовском районе перед селом Речицей ДТП произошло сразу с тремя автомобилями - одна полоса теперь перекрыта.

Кадры с аварии просочились в соцсети. На ней одна машина в кювете на обочине дороги, большегруз лежит на боку и ждет эвакуатора. По сообщению автора видеозаписи, всего пострадало три машины.

К счастью, никто не пострадал. Пока что не ясно, что стало причиной аварии, но очевидно, что это произошло из-за ледяного наката на трассе. Предположительно, водитель большегруза не справился с управлением.

Напомним, утром 22 ноября из-за снежного циклона пассажир погиб на трассе в Находку, и это далеко не единственная авария за сегодня. ГИБДД просит соблюдать осторожность и без нужды не выезжать из дома. Большегрузам ограничен проезд по многим трассам Приморья.

Подробнее об атаке стихии на край и Владивосток - в материале КП.

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