Ледяной апокалипсис 2:0. Спустя год на Владивосток снова обрушился ледяной дождь

Владивосток снова погрузился в ледяную сказку. Фото: Валентина Цыганок (instagram/valya5413).

Чуть больше года прошло с момента ледяного дождя, который нанес сокрушительный удар по Приморью 18-19 ноября. Тогда под натиском ледяной стихии оказались повалены сотни деревьев, а из-за нависания льда на проводах случились десятки коммунальных аварий. Особенно досталось Владивостоку. Утром 22 ноября 2021 года жители приморской столицы увидели схожую картину ненастья, город вновь скован ледяным панцирем. Надеемся, что в этот раз сценарий не повторится полностью, хотя во второй половине дня ожидается ухудшение погоды.

Начавшийся вечером снег перешел в дождь. Снег, перешел в дождь. Фото: www.instagram.com/recommendation_vl.

Снег, который начался накануне вечером, ночью превратился в дождь. К утру на проводах, деревьях, ограждениях, столбах и авто образовалась внушительная ледяная корка. По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько часов ожидается понижение температуры и сильный гололед. Во второй половине дня будет идти мокрый снег.

Хотя вся дорожная техника трудится с ночи на магистралях приморской столицы, специалисты настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок на личных авто из-за плохой погоды. Региональная МЧС рассылает приморцам оповещения об ухудшении погодных условий с просьбой не покидать пределы населенных пунктов.