Стильный детский внедорожник может стать вашим: покупайте в «Галамарте» и становитесь участником розыгрыша!

Фото: предоставлено магазином «Галамарт».

Дети смотрят на машину, на которой каждый день ездит папа и мечтают о такой же. Знакомо? Акция от народного магазина «Галамарт» как раз для вас: совершайте покупки от 700 рублей с 17 по 30 ноября, заполняйте купон участника, и мощный электромобиль вполне может стать вашим. Есть ли подарок лучше на Новый год?

Вам не нужно покупать абы что, чтобы иметь возможность получить подарок. В «Галамарте» собраны только самые нужные товары, для дома: хозтовары, посуда, бытовая техника, текстиль, инструменты и многое другое. Вы покупаете то, что и так купили бы, но тут есть мощный бонус: возможность выиграть электромобиль! Кому он достанется – узнаем 1 декабря в Инстаграм.

Фото: предоставлено магазином «Галамарт».

ЕСЛИ ПЕРВОЕ АВТО – ТО ТОЛЬКО ТАКОЕ!

Развивает скорость до 6 км/ч, имеет коробку передач, пульт дистанционного управления, которым может управлять взрослый. Плюс - мультимедийная начинка: сенсорный экран и возможность прослушивать музыку. Детей от такого авто, за уши не оттащишь; хоть это и игрушка, она просто идеально подойдет для того, чтобы приучить ребенка к аккуратной и внимательной езде.

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» насчитывает более 400 магазинов по всей стране. Низкие цены и постоянные акции уже сделали «Галамарт» любимым у миллионов покупателей. Обновить домашнюю обстановку, купить подарки близким, приобрести разные мелочи для интерьера и «для настроения» – шопинг здесь всегда выгодный! И уже можно вовсю готовиться к Новому году: в народном магазине есть игрушки, украшения, элоктрогирлянды, карнавальные аксессуары, елки – все необходимое для сказочной вечеринки.

Фото: предоставлено магазином «Галамарт».

8 800 25 000 25

www.galamart.ru

*Акция действует в розничных магазинах «Галамарт» Хабаровска, Уссурийска и Владивостока с 17 по 30 ноября. Подробности можно узнать по тел. 8 800 25 000 25