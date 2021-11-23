В Приморье 23 ноября циклон смягчится, будет умеренный снег и ветер

Снежный циклон обрушился на край накануне, 22 ноября Фото: Сергей БАЛАНОВ

По Приморью 23 ноября все еще ходит циклон, однако погоду диктует его тыловая часть. Метеоусловия будут мягче. Небольшой и умеренный снег, не исключен сильный северо-западный ветер. Как и прогнозировали синоптики ранее, существенно похолодает. Температура от -1 до - 10 по краю.

По информации Примпогоды, во Владивостоке облачно, без осадков, но метеорологи предупреждают о гололеде на дорогах. Ветер сильный северо-западный. В дальневосточной столице от -4 до -6 градусов.

В Уссурийске условия схожи: гололедица, облачно и без осадков. Ветер западный и северо-западный, умеренный либо сильный. Температура аналогичная.

В Находке переменная облачность, без осадков, но чуть теплее: от -2 до -4. Умеренный и сильный северо-западный ветер. В городе также фиксируют гололед.

Напомним, "Комсомолка" писала, что циклон уйдет ближе к вечеру в сторону юга Хабаровского края.

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