Глубокий циклон, вызвавший в Приморье аварии и травмы людей, уйдет на юг соседнего региона

Непогоду жители сравнивают с ледяным дождем 2020 года Фото: Сергей БАЛАНОВ

Приморский край атаковал глубокий циклон: дороги превратились в снежную кашу с грязью, аварийность на дорогах возросла в три раза, жители сел остались без света. Синоптики Примгидромета назвали дату, когда всё закончится - непогода начнет уходить из Приморья 23 ноября.

По информации метеорологов, циклон будет двигаться в сторону юга Хабаровского края. Интенсивность снега с дождем будет уменьшаться постепенно. При этом не стоит ждать потепления: жители должны подготовиться к настоящей зиме. На место циклона придет холодная воздушная масса: обеспечены заморозки и суровый леденящий воздух.

В среду, 24 ноября, небольшой снег вновь вернется в отдельные районы, однако на большей территории Приморья не будет осадков. Ночная температура понизится, дневная повысится, но не существенно - на 1-4 градуса.

Во Владивостоке сценарий схожий: неделя началась с природного катаклизма, однако с ночи на вторник до конца рабочей недели будет без осадков. Большую часть недели холодно и ветрено: минимальная температура -7...-10 °C, максимальная -2...-5 °C.

В пятницу при этом потеплеет: ветер, наконец, стихнет, но жары можно не ждать. Столбики термометров поднимутся на 1-2 градуса.

По информации синоптиков, за последнюю декаду месяца ноябрь восполнит дефицит осадков. Это плата за очень теплый преддекабрьский период. Метеорологи отметили, что ситуация значительно более благоприятная, чем во время прошлогоднего ледяного дождя, а потому каких-либо катастрофических последствий, вероятнее всего, не будет.

Однако многим все же "прилетело" от непогоды. Без света остались более тысячи жителей сел, в авариях пострадали люди. Не обошлось и без трагедий: на трассе в Находку из-за гололеда погиб человек.

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