В Приморье вернулся свет в дома, пострадавшие из-за ледяного дождя

В Приморье прошли умеренные, местами сильные снег и дождь, на юге и западе гололед. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Приморцам, которые во время ледяного буйства стихии 22 ноября остались без света, восстановили большую часть электроснабжения. В Приморье прошли умеренные, местами сильные снег и дождь, на юге и западе гололед.

В Хасанском районе восстановили электроснабжение в поселке Краскино и селе Гвоздево. Также устранили аварии в Артеме и Большом Камне. Ликвидированы последствия аварии и в Надеждинском районе, там из-за непогоды без света оставались более 180 домов.

Из-за ледяного дождя деревья покрылись ледяной коркой, провода в некоторых районах Владивостока провисли из-за налипшего снега. Всего в ликвидации нарушений жизнедеятельности Приморья было задействовано 15 аварийных бригад, 229 единиц техники, более 280 человек.

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