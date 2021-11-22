Более тысячи человек в Приморье из-за суровой погоды остались без света

В Приморье из-за ледяного дождя более тысячи человек остались без света. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В понедельник приморцы столкнулись не только с ледяным дождем и снегом, но и с отсутствием света. Более тысячи человек в крае остались без света. Бригады энергетиков ликвидируют отключение электроснабжения в четырех населенных пунктах. Об этом рассказала пресс-служба правительства Приморья.

Из-за непогоды в Приморье 1720 человек остались без электроснабжения. В начале дня в Артеме, Владивостоке, Ольгинском районе и Пограничном округе ледяной дождь стал причиной отключения света, но сейчас подача электричества восстановлена. Аварийные бригады устраняют неполадки в четырех населенных пунктах: в Большом Камне, Партизанске, Хасанском районе и Тернейском округе.

- Во Владивостоке 128 единиц техники задействованы в расчистке дорог, дополнительно 65 тонн пескосмеси распределено по сложным участкам трасс. Как доложил директор филиала ДРСК Егор Мухин, энергетики сформировали 115 бригад с техникой, сейчас специалисты ликвидируют технологические нарушения. Директор Владивостокского предприятия электросетей Олег Титов сообщил, что 105 человек и 55 единиц техники готовы устранять аварийные отключения в приморской столице, - отметили в ведомстве.

На совещании с руководителями муниципалитетов и профильных ведомств глава Приморья поручил составить список источников питания и проверить их состояние. Оборудование и аварийные бригады, по словам Олега Кожемяко, должны быть готовы к оперативной в работе.

По данным пресс-службы правительства, наибольшее количество осадков выпало в Посьете – 22,8 миллиметра, Ольге – 17 миллиметров, Барабаше – 16,4 миллиметра, Пограничном – 15,4 миллиметра.

Из-за погодных условий школьникам отменили вторую смену, а руководителям предприятий рекомендовали отпустить сотрудников домой после второй половины дня. Дороги в Приморье превратились в каток, поэтому некоторые жители предпочитают передвигаться на снегоходах.

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