В Находке студент-вандал, пытавшийся затушить Вечный огонь, пойдет под суд

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Находке завершают расследование уголовного дела. Обвиняемый осквернил памятник Победы в Великой Отечественной войне - Вечный огонь. Произошедшее попало на камеры наблюдения.

Как сообщили в прокуратуре Приморья, инцидент произошел в сентябре. Молодой человек напился и пошел к памятнику: Вечный огонь он пытался засыпать растениями из клумбы, которая находилась рядом. Причастность вандала к делу доказана.

19-летний второкурсник пояснил, что произошедшее - вина алкоголя. Он раскаялся и признал вину. К слову, памятник не поврежден, к счастью для юноши.

По существу дело рассмотрят в Находкинском городском суде. Фигурант проходит по части 1 статьи 214 УК РФ - вандализм. За это ему может грозить штраф до сорока тысяч рублей, обязательные работы или даже арест на три месяца.

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