Турпоток на Дальний Восток вырос на 71% минувшим летом

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пресс-службе Минвостокразвития сообщили оптимистичную новость: турпоток на Дальний Восток летом этого года вырос на 71%. Так, регионы ДФО посетили больше миллиона туристов из России и зарубежных стран.

В туристические проекты ДФО инвестировали около 185 миллиардов рублей. Речь идет об инициативах, которые создаются и реализуются на территориях опережающего развития, Свободного Порта, Арктической зоны. Таких проектов на Дальнем Востоке целых 236, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков пресс-службе.

Министр добавил: в ДФО продолжают совершенствоваться программы кэшбека для туристов, субсидированных перелетов. Создается туристическая инфраструктура.

- Высокий интерес инвесторов к туристической индустрии позволяет рассчитывать на то, что Дальний Восток станет круглогодичным туристическим направлением как для российских туристов, так и для зарубежных гостей, - заявил Алексей Чекунков.

Одним из направлений развития в Приморье является остров Русский - на прошлой неделе развитие территории обсудили с полпредом ДФО Юрием Трутневым. Полпреду показали проекты аквапарка, сафари и жилого квартала на Русском.

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