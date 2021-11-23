Краснокнижный дальневосточный леопард украсил московскую карту "Тройка"

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Дальневосточный леопард - сокровище лесного фонда нацпарка "Земля Леопарда" - попал на транспортную карту "Тройка" в Москве. Теперь "Тройку" украшает спокойная краснокнижная кошка с пронзительным, но спокойным взглядом.

Как сообщили в пресс-службе Мосметро, это лимитированный тираж (10 тысяч экземпляров) для поддержки парка "Земля Леопарда". Затею профинансировало Минприроды России.

- Не упустите шанс завести карманного леопарда, - сообщили в Мосметро.

Под защитой нацпарка живут амурские тигры, рыси, дальневосточные лесные коты и, конечно, сам краснокнижный леопард - самая редкая из крупных диких кошек. Существует "Земля леопарда" с 2012 года, сотрудники нацпарка часто публикуют видеоматериалы из жизни диких кошек, прорубая простым городским жителям окна в природу.

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