Краснокнижные тигрята-непоседы не дают спать матери в заповедных землях в Приморье

Мама-тигрица уже собиралась на ночлег, но со сном пришлось повременить. Фото: принтскрин, ФГБУ "Земля Леопарда"

В национальном парке "Земля леопарда" рассказали об очередных похождениях тигров. В этот раз фотоловушки заповедных земель "поймали" игру больших кошек - на видео котята не дают тигрице спать ночью.

Запись опубликовали в YouTube-канале нацпарка. Тигрица с двумя подросшими котятами собирается устроить ночлег у лесной скалы: она уже удобно устроилась на покрывале из опавшей листвы, но игривые кошки крутятся рядом и почти дерутся за внимание мамы. Полосатым чуть больше года.

Как сообщили в аккаунте нацпарка, тигрята с этих кадров пробудут с матерью еще около полугода. Затем их ждет жизнь самостоятельная жизнь взрослых охотников. По мнению ученых, запечатлеть целый эпизод из жизни тигров - очень ценно, так зоологи могут изучать поведенческие особенности больших кошек. В нацпарке часто отмечают, что у каждой большой кошки - свой характер.

Сейчас на "Земле леопарда" живет 41 тигр - к слову, это самая высокая плотность краснокнижного амурского тигра среди заповедников и нацпарков России.

И все же наблюдать за жизнью диких кошек через экраны безопаснее - ведь в ноябре зафиксировали активность полосатых в приморских селах. Вне заповедных земель. Вновь вышел в люди "клубничный" тигр - его видели на трассе. Тревогу бьют и жители села Вишенки - уже полгода, по словам жителей, местный тигр подъедает лошадей и коз.

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