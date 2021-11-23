Травмай на Луговой во Владивостоке сошел с рельсов, заблокировав движение

Фото: dps_vl

В Приморье 22 ноября бушевал глубокий циклон - наледь и снежная каша появилась не только на автомобильных дорогах. Во Владивостоке с рельсов сошел трамвай - он заблокировал обе полосы движения. Это произошло на Луговой по направлению в сторону Баляева.

Об этом сообщили в соцсети. Как видно на кадрах, в обе полосы проехать невозможно. Так продолжалось несколько часов, сейчас движение восстановлено. К счастью, обошлось без пострадавших.

При этом аналогичная история произошла в 2014 году, но закончилась печально. Трамвай, слетев с рельсов, вылетел на стоящие автомобили. Мужчине, зажатому между своим авто и трамваем, отрезало ногу.

В комментариях приморцы отреагировали по-разному: кто-то отшутился, назвав историю "трамвайным дрифтом", а кто-то насторожился. Действительно, другая авария на ж/д путях могла бы завершиться очередной трагедией.

ПО ТЕМЕ:

Сошедший с рельсов трамвай оставил жителя Владивостока без ноги

Очевидцы утверждают, что вагончик занесло на скорости (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03