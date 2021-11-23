Мужчину, подравшегося с проверяющим QR-коды во Владивостоке, ждут семь суток под арестом

Фото: принтскрин видео, @vladivostok_dps

В воскресенье в ТЦ "Первореченский" во Владивостоке произошел конфликт двух непримиримых сторон: посетителя магазинов разозлило требования члена административной комиссии надеть маску. Недовольный несколько раз ударил проверяющего. Теперь за драку и брань в общественном месте мужчина заплатит семью днями под арестом.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления МВД, сотрудники правопорядка доставили дебошира в участок - документов у него с собой не было. Административный арест наложен по двум статьям КоАП РФ.

- В отношении 41-летнего местного жителя составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) и по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, - сказано в сообщении органов.

Суд завершился накануне, у нарушителя будет время подумать над проступком. Видео с места событий - в материале КП.

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