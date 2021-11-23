Приморским педагогам расширят меры поддержки

Из архива КП Фото: Мария ЛЕНЦ

В Приморье уже сейчас действуют обширные меры поддержки молодым педагогам - в том числе для того, чтобы привлечь специалистов в госучреждения. По информации пресс-службы правительства Приморья, единовременную выплату учителя могут получить в размере от 250 до 440 тысяч рублей, оформить можно и ежемесячную надбавку к зарплате в 10 тысяч. При этом меры хотят расширить еще больше - на эту тему прошло заседание в правительстве накануне, 22 ноября.

Как сообщили в пресс-службе, сейчас единовременную выплату получили 272 педагога, ежемесячную доплату получают 1068 специалистов и 342 наставника. Министр образования отметила, что особенно привлекательными для педагогов становятся те муниципальные образования, которые вместе с краевыми предлагают и собственные меры поддержки, к примеру, обеспечивают жильем.

В минобразования Приморья прямо сейчас, заявила глава ведомства, прямо сейчас прорабатывают различные предложения, чтобы расширить меры поддержки молодым педагогам. В рамках этого в приморских школах будут продолжать появляться "Точки роста" - это лаборатории, оснащенные всем необходимым современным оборудованием для химии, физики, биологии и занятий робототехникой. Последняя такая появилась в Лесозаводске.

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