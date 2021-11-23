Около 300 сотрудников "Примтеплоэнерго" сократят или переведут на сезонную работу

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Спасском филиале "Примтеплоэнерго" и в Арсеньевском ожидаются массовые сокращения.

- В Спасском филиале 28 февраля 2022 года сократят 85 сотрудников. В Арсеньевском филиале с 14 февраля будущего года 105 человек лишатся рабочих мест, ещё 112 — переведут на сезонный характер работ [по cемь месяцев], - сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморья.

В ведомстве уточнили, что основной удар сокращений примут рабочие: кочегары, слесари, машинисты. Неделей ранее "Примтеплоэнерго" отстранило порядка 150 непривитых рабочих.

Как сообщил и.о. генерального директора КГУП «Примтеплоэнерго» Владимир Малюшицкий, в настоящее время на предприятии проходят мероприятия по оптимизации производственных процессов и численности сотрудников, которые вызваны техническими решениями, реализованными ранее, но не учтенными в объеме трудозатрат.

«Речь идет о модернизации систем теплоснабжения, переходу на современные производственные технологии, цифровизацию и использование электронных квитанций, после реализации которых требуется меньшее количество специалистов. Руководством дирекции, филиалов, созданной комиссией проанализированы производственная необходимость штатных единиц, их укомплектованность и приняты решения об оптимизации ряда процессов. В некоторых филиалах сотрудники уже уведомлены об этом, но основной процесс оптимизации численности персонала планируется в марте-апреле 2022 года. После проведения оргштатных мероприятий сотрудникам рабочих специальностей будет увеличен размер заработной платы».

Как подчеркнул Владимир Малюшицкий, проводимые мероприятия не приведут к нарушению производственных процессов. «Основными задачами Примтеплоэнерго по-прежнему являются надежность и высокое качество предоставляемых услуг».

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