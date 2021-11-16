В прививочных пунктах очереди, а людей отстраняют от работы: губернатора Приморья попросили перенести обязательную вакцинацию хотя бы на месяц

Количество отстраненных от работы сотрудников приморских предприятий уже превысило тысячу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше тысячи сотрудников ключевых приморских предприятий отстранены от работы из-за того, что не успели сделать прививку от коронавируса в установленные постановлением об обязательной вакцинации сроки. Многие из них не успели сделать прививку в срок из-за нехватки вакцин и длинных очередей в пунктах вакцинации, говорится в обращении Федерации профсоюзов Приморского края к губернатору Приморья Олегу Кожемяко. Учитывая это, профсоюзы просят перенести срок обязательной вакцинации в регионе хотя бы на один месяц вперед.

В обращении отмечается, что по состоянию на 15.11.2021 число отстраненных от работы сотрудников на отдельных предприятиях региона составляет: Авиационная компания «Прогресс» - 404 человек, КГУП «Примтеплоэнерго» - 150 человек, РУ «Новошахтинское» - 113 человек, Приморская ГРЭС - 98 человек, Центр судостроения «Дальзавод» - 98 человек, ВПОПАТ-1 - 93 человека, «Приморские электрические сети» - 85 человек, ДВЗ «Звезда» - 81 человек, Артемовское ремонтно- монтажное управление - 64 человек.

«И это только начало перечня профсоюзного мониторинга за один рабочий день», - говорится в обращении председателя Федерации профсоюзов Приморского края Владимира Исакова к Олегу Кожемяко.

В профсоюзном объединении отмечают, что в регионе наблюдаются огромные очереди в пунктах вакцинации, что говорит об их нехватке или недостаточной работе. Кроме того, есть сложности с получением людьми медотводов, что не позволяет им вовремя пройти обследование и получить необходимые для продолжения работы документы.

«Все это ведет к росту социальной напряженности в Приморском крае и угрожает снижением и без того невысоких доходов населения, что может дестабилизировать обстановку в регионе», - отмечается в письме Исакова губернатору.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в ФППК просят Олега Кожемяко перенести срок обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан не менее чем на месяц.

Напомним, очередное ужесточение антиковидных мер в Приморье вступило в силу 15 ноября. В соответствии с постановлением Роспотребнадзора, для того, чтобы присутствовать на работе очно, представителям ряда профессий нужно было успеть поставить до этого дня первый компонент прививки. Это сделали не все, и с понедельника по краю прокатилась волна отстранений. Например, около 500 сотрудников завода «Прогресс» в Арсеньеве не смогли попасть на рабочие места.