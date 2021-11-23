Синоптик-блогер предупредил приморцев о приближении нового циклона 29-30 ноября

Мокрый снег атаковал край накануне, 22 ноября Фото: Сергей БАЛАНОВ

Метеоэксперт и "народный синоптик", автор канала pogoda_25_region, предупредил приморцев о приближении нового циклона на край. Он атакует Приморье в конце месяца, 29-30 ноября.

- В конце ноября есть все условия для зарождения активного циклона в районе Желтого моря, он существенно испортит погоду в крае 29-30 ноября. Циклон может принести дождь и снег в разных фазах, и повышение температуры до +5...+8, - сообщил синоптик на своей странице.

Информация предварительная: как именно циклон повлияет на погоду, будет зависеть от его траектории. Автор отметил, что воздушная масса циклона еще не зародилась.

Ранее глава Примгидромета Борис Кубай отрицал повторение ледяного дождя из-за специфики распределения тепла. Однако, если прогноз "народного синоптика" подтвердится, столкновение холодных и теплых воздушных масс может вызвать осадки такого типа и обледенение.

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