Из-за непогоды в Приморье за сутки зафиксировали больше 70 аварий

На гололеде столкнулись грузовик и Toyota Prius. Фото: пресс-служба УМВД ГИБДД Приморья
За понедельник, 22 ноября, когда по краю буйствовал циклон, в ГИБДД поступили сообщения о 71 ДТП. По информации пресс-службы органа, в 63 авариях пострадали только машины, однако 8 ДТП принесли травмы водителям и пешеходам. Так пострадали 11 человек.
Утреннее ДТП на трассе в Находку оказалось летальным: трагически погиб молодой человек. Напомним, в 6 утра водитель на Toyota Chaser врезался в леера - его пассажир скончался. А уже к полудню в Шкотовском районе произошло серьезное ДТП, где пострадали три человека. Водитель на Prius врезался в грузовик. Два человека госпитализированы.
- Обоим ДТП сопутствовали сложные погодные и дорожные условия, - подчеркнули в краевом управлении.
ГИБДД крайне рекомендует сохранять бдительность на дорогах, подготовиться к зиме, в том числе не передвигаться с летней резиной.
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