Краснокнижные амурские тигры встретили зиму в Приморье

Полосатые в нацпарке зимой. Фото: пресс-служба ФГБУ "Земля Леопарда"

По Приморью прошелся снег - во многих районах, особенно в лесном массиве, он останется на всю зиму. Не страшна зима и амурскому тигру, популяция которых живет на территории нацпарка "Земля леопарда": сотрудники опубликовали фото, как величественная большая кошка пробирается по снежному покрову.

- Совсем скоро зима. Впрочем, амурскому тигру её морозы не страшны. Во второй половине осени полосатые хищники начинают обрастать густым и длинным зимним мехом, - отметили сотрудники.

Сейчас на территории нацпарка в Приморье живет 41 тигр - и это, к слову, самая большая популяция среди заповедных земель России. Неделей ранее сотрудники "Земли Леопарда" порадовали другой публикацией: на видеокадрах тигрица играет с котятами на осенней листве.

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