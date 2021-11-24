C нового года во Владивостоке вновь подорожает пассажирский транспорт

Из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке вновь ожидается изменение тарифов для проезда в общественном транспорте. В этот раз подорожает морской пассажирский транспорт.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока, стоимость проезда по маршруту остров Попова - Владивосток - остров Рейнеке - Попова составит 74 рубля (ранее 71) для жителей острова. А для всех остальных стоимость билета вырастет с 184 до 191 рубля.

Маршрут парома из Владивостока на полуостров Песчаный тоже внесет корректировки в цене - пассажирам придется платить 127 рубелй (ранее 122). Жителя Попова могут добраться до Рейнеке за 38 рублей (36 ранее), а другие владивостокцы и гости города - за 96 рублей (цена выросла на 4 рубля).

Тарифы будут действовать с 1 января 2022 года. Напомним, с 1 ноября во Владивостоке для наземного общественного транспорта действует дифференцированный тариф: 35 рублей за проезд в автобусе наличкой, 32 - картой, и 30 - единой транспортной картой (ЕТК).

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