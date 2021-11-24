Бюджет Приморья принят парламентом в первом чтении, несмотря на голоса против от КПФР

Проект краевого бюджета направлен на социально-экономическое развитие Фото: Сергей БАЛАНОВ

Депутаты Законодательного собрания Приморья приняли критерии бюджета края на 2022-2024 годы. 25 членов собрания проголосовали за и 11 - против.

Отметим, что против законопроекта проголосовали почти все присутствующие члены КПРФ, кроме Артавазда Оганесяна, который поддержал проект бюджета наравне с представителями ЕР, ЛДПР, СР и Партии пенсионеров.

По информации пресс-службы ЗС ПК, доходы в 2022 году составят 152,4 миллиарда рублей - это на 15 миллиардов больше, чем в предыдущем. Расходы - 159,6 миллиарда, а планируемый дефицит составит 7,13 миллиарда.

На этом же заседании депутаты приняли изменения в бюджет текущего года. Дополнительные средства появились благодаря росту налоговых поступлений. Доход с налогов увеличен в рыбной промышленности, большинства видов торговли, гостиничном бизнесе. В пресс-службе парламента сообщили, что доходная и расходная части бюджета в итоге скорректированы: они выросли на 7,67 миллиарда рублей. Дефицит останется тем же.

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