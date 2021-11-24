Арестованный депутат от КПРФ Самсонов попал в камеру бывшего мэра Владивостока

Депутат сообщил и о навыках, которые пригодятся в тюрьме Фото: Сергей БАЛАНОВ

Депутат ЗС ПК Артем Самсонов, арестованный на два месяца по статье о растлении ребенка, рассказал первые подробности о заключении. В своем телеграм-канале коммунист сообщил, что сидит в камере, где ранее пребывал экс-мэр Олег Гуменюк.

- Пока карантин, сижу в одиночной камере, скучаю. Арестант из соседней камеры говорит, что до меня в моей камере сидел бывший мэр, Олег Гуменюк, - написал Самсонов.

Видимо, сообщения из СИЗО он передает через адвоката. Но то, что тексты, опубликованные в этом телеграм-канале - его авторства, подтверждают его родственники и однопартийцы.

Это не единственное сообщение Самсонова из камеры. Например, он рассказал, какие навыки помогут в тюрьме:

- 1. Любить читать. 2. Любить жареный минтай. 3. Уметь спать при свете и разных звуках.

Мне повезло, что всеми этими навыками я обладаю на уровне «эксперт», - написал заключенный.

Напомним, на два месяца член Законодательного собрания заключен под стражу в СИЗО Владивостока. Ему вменяют серьезную статью - растлению ребенка, за которое можно получить от 12 до 20 лет лишения свободы. Согласно составу преступления, Самсонов обучал 11-летнего мальчика пользоваться секс-игрушкой.

Что касается Олега Гуменюка, экс-мэр был задержан в начале октября сотрудниками СУ СК РФ по Приморскому краю и оперативниками УФСБ. По версии следствия, с 2019 года и по 2021-ый чиновник регулярно получал деньги и от руководства МУП «Некрополь», и от посредников за покровительство при оказании похоронных услуг. Всего он получил больше 19,5 миллиона рублей. Гуменюк также ждет решения суда в СИЗО.

ПО ТЕМЕ:

Депутата КПРФ Самсонова арестовали по статье о педофилии

Суд отправил его на два месяца в СИЗО Владивостока (подробнее)

Олег Гуменюк пытался обжаловать свое нахождение в СИЗО

Приморский краевой суд отклонил апелляционную жалобу защиты экс-главы Владивостока (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03