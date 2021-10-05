Экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка отправили в СИЗО на два месяца

О заключении под стражу ходатайствовало следствие Фото: Оксана КИСЕЛЁВА

Фрунзенский районный суд Владивостока на два месяца арестовал задержанного накануне по подозрению в получении многомиллионных взяток экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка. О заключении под стражу ходатайствовало следствие.

Заседание по избранию меры пресечения экс-градоначальнику началось в 15:30 во Фрунзенском районном суде Владивостока. Заседание проходило в закрытом от СМИ режиме. По итогам рассмотрения ходатайства следствия, Олегу Гуменюку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Напомним, что экс-глава Владивостока Олег Гуменюк был задержан в понедельник, 4 октября сотрудниками Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю и оперативниками УФСБ России по Приморскому краю по подозрению в получении многомиллионных взяток. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ.

По версии следствия, в период времени с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ «Некрополь» и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 миллиона рублей.

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