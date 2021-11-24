Прокуратура Уссурийска проведет проверку по факту падения со ступенек мужчины с ребенком

Ледяной дождь превратил ступеньки в горки. Фото: mark2_che | instagram.com

Инцидент, который произошел в Уссурийске на улице Ушакова, 66, заинтересовал городскую прокуратуру. Выходя из подъезда, мужчина, держащий на руках ребенка, упал с оледенелой лестницы и получил ушибы. В сети появилось видео произошедшего.

Прокуратура уже выявила несколько нарушений правил содержания общедомового имущества. Управляющая компания их исправила.

— Все коммунальные нарушения были устранены в ходе проверки, — заявили в ведомстве.

Последствия ледяного дождя, прошедшего над Приморьем 22 ноября, коммунальщики обещали устранить, но так и не сделали этого. Ступеньки многих подъездов по всему Приморскому краю превратились в ледяную горку.

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