Мужчина с ребенком на руках упал с оледенелых ступенек в Уссурийске

Скользкие ступеньки — следствие ледяного дождя. Фото: скрин из видео.

Мужчина, держа на руках ребенка, упал с оледенелых ступенек у подъезда дома №66 на улице Ушакова в Уссурийске. Видеозапись произошедшего опубликовали в инстаграм-аккаунте mark2_che.

В посте сказано, что коммунальщики пообещали расчистить ступеньки у подъездов многоэтажного дома. Однако местные обещанного так и не дождались.

Во время падения мужчина прижал ребенка к своей груди и упал на спину, получив травмы.

Скользкие ступеньки — последствия ледяного дождя, вновь прошедшего над Приморским краем. Из-за непогоды покрылись льдом деревья, скамейки, автомобили, а на дорогах образовались километровые заторы. Также в некоторых районах появились проблемы с электричеством.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03