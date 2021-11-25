В 90-ые? В Приморье арестовали рэкетиров, вымогающих по 100 тысяч рублей на погранпереходе

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье задержали мошенников-рэкетиров, которые мучили дальнобойщиков на протяжении почти двух месяцев. С водителей фур, пытавшихся проехать через российско-китайскую границу в Уссурийске, поселках Пограничном и Краскино, они требовали аж по 100 тысяч рублей на погранпереходах.

Об аресте преступников сообщили в региональном управлении МВД. Трое злоумышленников будут ожидать суда под арестом в СИЗО. Приморцы угрожали насилием, если водитель не передавал деньги.

- Фрунзенский районный суд города Владивостока избрал всем фигурантам уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступлений, совершенных на территории г. Уссурийска, пгт. Пограничный, пгт. Краскино Приморского края, - сообщили в УМВД.

За вымогательство по статье 163 УК РФ им может грозить до 7 лет лишения свободы. При этом если органы докажут, что деятельность велась организованной преступной группой (ОПГ), срок может увеличиться вплоть до 15 лет.

"КП-Владивосток" писала, что о вымогателях стало известно еще 5 октября из соцсетей. Напомним, в Поднебесную ужесточили ограничительные меры для въезда: из-за этого вновь активизировались мошенники и рэкетиры, пропускающие водителей фур "по блату".

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