В Приморье планируют в тестовом режиме ввести выплату в 1 миллион за третьего ребенка

Такие деньги за третьего малыша в семье получают только сахалинцы Фото: Анастасия Осипова

Миллион за третьего ребенка многодетным семьям планируют выдавать в Приморье. Край станет первым регионом в ДФО, где "протестируют" новую меру.

Об этом сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков в среду, 24 ноября. Выплату хотят ввести для стимулирования рождаемости:

- Ценным инструментом может быть стимулирование рождения третьих и последующих детей. Это дорогой, но эффективный подход, доказанный как в ряде субъектов Дальнего Востока, в частности на Сахалине, так и везде в мире. С учетом бюджетных ограничений сейчас рассматриваем возможность на первом этапе реализацию этого проекта в пилотном режиме в Приморском крае, в самом населенном регионе Дальнего Востока, - сказал Чекунков на заседании Совета Федерации по вопросам развития ДВ.

Ранее ввести меру поручил Правительству РФ президент Владимир Путин. Деньги можно потратить на строительство и покупку жилья. Вопрос прорабатывается сейчас Минвостокразвития и Минтрудом.

Такая выплата реализуется пока только в одном регионе ДФО - по миллиону рублей за третьего ребенка получают сахалинцы. При этом деньги идут из бюджета области, в то время в Приморье программа стартует в том числе за счет Правительства РФ.

- Значительное стимулирование рождения третьего ребенка окажет влияние на принятие решения планирования первого и второго и многократно усилит эффект, - заявлял в октябре полпред ДФО Юрий Трутнев.

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