После сильного пожара во Владивостоке энергетики вернули свет в психбольницу на Шепеткова

Пожар на Луговой Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке локализовали пожар на подстанции "Луговая", который произошел утром 25 ноября. Из-за возгорания некоторые улицы остались без света, но в 11:30 его уже вернули в котельные психбольницу на Шепеткова. Ситуацию прокомментировали представители ДРСК.

- Сегодня, в 10.44 на подстанции "Луговая" произошло повреждение трансформатора (Т-2) с возгоранием. На место прибыл пожарный расчет МЧС России по Приморскому краю. В настоящий момент возгорание на подстанции полностью локализовано. Угрозы повреждения другого оборудования нет. Причины выясняются, - сообщает ДРСК.

На подстанции «Луговая» организованы работы по ремонту поврежденного трансформатора. Ориентировочное время восстановления электроснабжения бытовых потребителей – 4 часа. Причины повреждения трансформатора выясняются.

Напомним, что из-за пожара без электричества остались улицы: Луговая, Фадеева, Светланская, Пушкинская.

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