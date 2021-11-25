Электроснабжение всех потребителей во Владивостоке в районе Луговой восстановлено

Фото: предоставлено ДРСК

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК») восстановили электроснабжение потребителей во Владивостоке, запитанных от подстанции «Луговая». Возобновлена подача электроэнергии во все социально-значимые объекты, а также жилые дома по улицам Спортивная, Фадеева, Трамвайная, Шепеткова.

Напомним, сегодня в 10.44 на подстанции «Луговая» произошло повреждение трансформатора (Т-2) с возгоранием. Специалисты филиала максимально быстро приняли меры по недопущению распространения возгорания на другое оборудование подстанции. В течение 20 минут на место прибыл пожарный расчет, который ликвидировал возгорание трансформатора. Благодаря принятым мерам технологическое нарушение было оперативно локализовано, угрозы другому оборудованию подстанции не возникло.

Сразу после ликвидации возгорания энергетики Приморских электрических сетей совместно со специалистами Владивостокского предприятия электрических сетей (МУП «ВПЭС») приступили е переводу нагрузки на резервные источники питания. В первую очередь к электроснабжению были подключены социально-значимые объекты. В 15-26 электроснабжение всех потребителей было восстановлено.

Одновременно с переводом нагрузки энергетиками Приморских электрических сетей на подстанции были организованы ремонтные работы, которые продолжатся до полного приведения схемы в исходное состояние.

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