Эксперты поддержали ограничение срока эксплуатации рыболовных судов

Дальневосточная путина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эксперты проектного судостроительного бюро «Нордик инжиниринг» совместно с Ассоциацией судовладельцев рыбопромыслового флота провели оценку целесообразности ограничения жизненного цикла морских рыболовных судов. Оценка основана на анализе состояния и темпов обновления флота.

Советский рыболовный флот состоял из более чем 4 тысяч судов. С 1995 по 2021 годы их количество уменьшилось на две трети и продолжает сокращаться. При этом в классе РС средний возраст рыболовных судов составляет 30,9 лет, транспортных рефрижераторов – 29,5 лет.

За 9 месяцев 2021 года аварийность на рыбопромысловых судах выросла на 15%, составив 29 аварийных случая, что на 4 случая больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом, в январе - сентябре 2021 года произошло 12 аварий, связанных с гибелью людей (погибло 13 человек, на 3 человека больше, чем за 9 месяцев 2020 года). На судах рыбопромыслового флота аварийные случаи, связанные с гибелью людей, составили 38% от общего количества аварий с рыбопромысловыми судами.

Очевидно, что физический износ и моральное устаревание флота требуют безотлагательных мер по его обновлению.

В рамках реализуемого сегодня Правительством Российской Федерации инвестиционного подхода к концу 2025 года на российских верфях будет построено 43 траулера и яруслова, в том числе 25 для Северного бассейна и 18 для Дальневосточного (11 – длиной более 108 м). Суммарный объем частных инвестиций составит более 200 миллиардов рублей. К ним добавились еще и 40 судов для добычи краба. Действующая программа не позволяет полностью обновить флот и требует развития как минимум в части крупнотоннажного флота.

Действенной мерой обновления рыбопромыслового флота было бы введение нормативного срока полезного использования для систем и агрегатов всего судна, при достижении которого требовалась их замена, включая списание всего судна целиком. Мировой опыт показывает, что срок безопасного и эффективного использования морских судов составляет не более 25 – 30 лет. Это обусловлено рядом фактов: старение корпуса судна (коррозия и усталость металла), выработка ресурса судового комплектующего оборудования (средний срок службы двигателя – не более 15 лет, средний срок службы ВРШ до списания – 23 года и др.), отсутствие запасных частей вследствие прекращения их выпуска, несоответствие стандартам охраны труда, несоответствие современным экологическим стандартам.

Кроме того, стратегия Международной морской организации (IMO) нацелена на сокращение к 2050 году выбросов парниковых газов в рамках судоходного сектора минимум на 50%. По мнению Генерального секретаря IMO для достижения этой цели потребуется, чтобы в 2030-х годах были приняты в эксплуатацию суда, которые можно легко адаптировать в будущем для использования топлива с низким уровнем выбросов углерода. Российский рыбопромысловый флот не исключение и также вынужден соответствовать новым требованиям к судовому топливу.

Введение нормативного срока полезного использования для систем и агрегатов всего судна и нормативного срока эксплуатации рыбопромыслового судна благоприятно скажется на развитии судостроительной промышленности.

Российская Федерация - единственная страна в мире, которая столь масштабно обновляет рыбопромысловый флот. Стимулы для дальнейшего развития этого направления обеспечат регулярную загрузку предприятий, что в свою очередь позволит выпускать конкурентную машиностроительную продукцию. Будет обеспечен рост экспортного потенциала отечественной промышленной продукции. Утилизация выбывающих из эксплуатации судов позволит вернуть во вторичную переработку сырье и материалы для нового судостроения.

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