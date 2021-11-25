Экс-министру транспорта Свяченовскому суд назначил штраф в 20 тысяч рублей

Фото: пресс-служба правительства Приморья

Прокурор Приморья привлек экс-главу министерства транспорта в Приморье, Виктора Свяченовского, к административной ответственности. Экс-главе назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Как сообщили в краевой прокуратуре, ведомство проверило соблюдение законов о транспортной безопасности и выявила множество нарушений в обслуживании и обеспечении защищенности мостов. Прокурор края возбудил дело по части 1 статьи 11.15.1 КоАп РФ. К слову, всего на территории края 1611 мостов, и 717 из них - в неудовлетворительном состоянии.

- По результатам его рассмотрения межрегиональным территориальным управлением Ространснадзора по Дальневосточному федеральному округу министр признан виновным и ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства и в правительстве Приморья.

Отметим, что минтранспорта края обжаловало решение и заявило о невиности экс-главы. Суд остался непоколебим: экс-министру необходимо погасить штраф. Проследит за этим прокуратура. В конце октября "Комсомолка" писала, что Свяченовский покинул пост по собственному желанию.

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