Племянника депутата ЗакСа Приморья Текиева арестовали за вымогательство в составе ОПГ

Ждать суда преступники будут в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье арестованы три рэкетира, которые требовали с водителей фур на пограничных переходах российско-китайской границы. Вместе с сообщниками арестован Исмаил Абакаев, племянник депутата Законодательного собрания края Джамбулата Текиева.

Об аресте сообщили в УМВД Приморья накануне. О том, что Абакаев задержан за соучастие преступности, стало известно еще 9 октября из новых медиа. Видимо, связи с народным избранником не помогли злоумышленнику избежать правосудия.

Напомним, трое рэкетиров угрожали дальнобойщикам в Уссурийске, поселках Пограничный и Краскино на погранпереходах насилием, если водители не передадут 100 тысяч рублей. Суда вымогатели ждут в СИЗО. За вымогательство по статье 163 УК РФ им может грозить до 7 лет лишения свободы. При этом если органы докажут, что деятельность велась организованной преступной группой (ОПГ), срок может увеличиться вплоть до 15 лет.

Джамбулат Текиев, в свою очередь, сейчас занимает должность председателя региональной политики в ЗС ПК.

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