В Приморье меняют непутевую дорожную разметку, ведущую на встречку

Фото: dpskontrol_125rus

Уникальную дорожную разметку близ Фокино в сторону Находки меняют. На месте установили ограждающие конусы, в скором времени на полотно нанесут новую разметку. Дело в том, что проезжая по этому участку дороги, автомобиль чудом оказывался на встречной полосе.

Линии разметки даже не нужно пересекать, чтобы оказаться на "встречке". Это действительно очень опасный участок трассы для автомобилистов. В комментариях в соцсетях, где опубликовали видео, подчеркнули, что если ехать с обратной стороны, можно и вовсе случайно выехать на обочину. О замене разметки сообщили очевидцы в социальных сетях.

Фото: dpskontrol_125rus

Видеокадры участка дороги - в материале КП.

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