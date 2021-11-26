Девушка рассказала, какой особенной икрой теперь торгуют в Приморье

В Приморье все чаще сталкиваются с продавцами фальшивой икры Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

«Фальшивоикорщики» - вот о ком все чаще можно услышать от жителей Приморского края. Деликатес попробовать хочется, но вот ценник кусается. Во Владивостоке, например, средняя цена на лососевую икру в магазинах за килограмм в октябре составляла 5099 рублей. Торговцы фальшивого деликатеса заманивают людей низкими ценами, а люди верят. Приморцы предупреждают друг друга о том, как избежать покупки фальшивки и не попасться на удочку мошенников. Одна из множества таких историй сейчас бурно обсуждается жителями края. О том, как получилось разоблачить продавцов, рассказала жительница Приморья в социальных сетях.

Девушка поделилась своей историей в инстаграм-сообществе vdk_news. Ценник 1500р за 500г икры был слишком привлекательным, на ее же удачу с собой у девушки денег не оказалось. Пришлось возвращаться домой. Там она взяла ложку, зачерпнула у продавца горстку икры, чтобы проверить ее дома в горячей воде. Красные шарики плавали в стакане, икра оказалась фальшивой.

Чтобы продать потенциальной покупательнице фальшивую икру, продавцы шли на уловки, делали скидки, потому что товара, якобы, осталось мало и хотелось продать его побыстрее. Поэтому, если девушка согласилась бы забрать последние баночки, они продали бы их за 1000 рублей за банку.

- Продавцу я сказала, что если все будет хорошо, то я заберу всю икру. Вскипятила чайник и в кружке залила икру! Ничего не произошло! Она просто плавала и даже не побелела. Хотя всем известно, что белок, чем и является икра, при термообработке, при взаимодействии с кипятком белеет и сворачивается! – рассказала девушка.

Икра проверку не прошла. Девушка вернулась к продавцам, она рассказала о том, что увидела и естественно, отказалась что-либо у них покупать. Горе-бизнесмены попытались убедить ее в том, что икра просто сильно замерзла и она слабосоленая, вновь предлагали скидки. На этот раз были готовы продать банку икры всего за 800 рублей. Но девушка за подделку платить отказалась.

В комментариях под историей девушки приморцы стали делиться своими историями с покупкой фальшивой икры. Чаще всего попадались те, кто хотел сэкономить на новогоднем столе.

- К сожалению, не первый год «икру» продают. Особенно перед новым годом.

- И я попалась, взяла на БАМе в овощной лавочке, с Камчатки, малосольная. Угостила своих и только потом проверила. Отнесла обратно, сидят, торгуют. Я им сказала не позориться, деньги вернули. Теперь даже за овощами к ним не хожу, осадок остался...

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