В Сеть попало видео, снятое в элитном особняке беглого экс-депутата Госдумы РФ Сергея Сопчука

Ящички с украшениями и драгоценностями. Фото: скриншот из видео, предоставленного следственным комитетом.

Как накануне стало известно, следственное управление Следственного комитета РФ по Приморскому краю официально сообщило о возбуждении уголовных дел в отношении экс-депутата Госдумы РФ от Приморья и видного единоросса Сергея Сопчука. В его доме в связи с этим прошли обыски, а все происходящее попало на камеру. Интерьер жилища впечатляет. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Двухэтажный особняк поражает своей роскошью. В доме имеется личная бильярдная, несколько гостиных, пару обеденных зон. Интерьер, выполненный по последнему слову моды, дополняет дорогостоящая техника: например, плазменный телевизор на всю стену. Буквально каждую комнату украшают различные скульптуры и статуэтки. Большинство из них золотого цвета, однако, доподлинно неизвестно, из какого же они все-таки сделаны материала.

Бильярдная. Фото: скриншот из видео, предоставленного следственным комитетом.

В видео показана и шикарная спальня Сергея Сопчука. На прикроватной тумбочке стоит фотография самого экс-депутата.

Напомним, по версии следствия, с 2011 года Сергей Сопчук одновременно с исполнением функций представителя народа и осуществлением законодательных и исполнительных полномочий в Приморском крае занимался предпринимательской деятельностью, в том числе посредством подконтрольных ему коммерческих организаций.

Фото: скриншот из видео, предоставленного следственным комитетом.

Уголовные дела возбуждены по ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация).

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