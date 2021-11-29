В Приморье за сутки коронавирусом заболели 459 человек

Более 700 тысяч приморцев сделали прививку от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперштаб Приморья опубликовал новые данные по заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки зафиксировали 459 случаев заражения, а за весь период царствования болезни 87 555 приморцев заразились инфекцией.

Побороть страшный недуг смогли 124 человека. С начала пандемии с коронавирусом справились 75 356 человек.

К сожалению, вирус забрал жизни четырех приморцев. Всего от болезни скончались 1 397 человек.

В крае продолжается кампания вакцинации: прививку от коронавируса сделали 780 581 человек. Напомним, что в приморской столице, а также в Находке и Большом Камне планируют создать дополнительные прививочные пункты.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03