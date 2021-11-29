В Приморье за сутки коронавирусом заболели 459 человек

Более 700 тысяч приморцев сделали прививку от коронавируса
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Оперштаб Приморья опубликовал новые данные по заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки зафиксировали 459 случаев заражения, а за весь период царствования болезни 87 555 приморцев заразились инфекцией.
Побороть страшный недуг смогли 124 человека. С начала пандемии с коронавирусом справились 75 356 человек.
К сожалению, вирус забрал жизни четырех приморцев. Всего от болезни скончались 1 397 человек.
В крае продолжается кампания вакцинации: прививку от коронавируса сделали 780 581 человек. Напомним, что в приморской столице, а также в Находке и Большом Камне планируют создать дополнительные прививочные пункты.
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