Новые пункты вакцинации от ковида развернут в Находке, Владивостоке и Большом Камне

Из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье разворачивают дополнительные прививочные пункты, где жители смогут получить иммунизацию от COVID-19. Инициативу предложили в региональном оперштабе, которые ежедневно мониторит статистические данные по заболеваемости коронавирусом.

Как сообщила пресс-службе правительства Приморья Татьяна Детковская, глава Роспотребнадзора края, заболеваемость сейчас протекает как ОРВИ, а в 7,5% случав - вообще без каки-либо симптомов. Она уточнила при этом, что ежедневно проходят рейды на предприятиях, позволяющие выявить, вакцинированы ли сотрудники (с 15 ноября непривитых в Приморье отстраняют от очной работы). Под рукой у главы сейчас материалы по более чем 40 предприятиям и фирмам.

Анастасия Худченко, глава минздрава края, заявила, что план по вакцинации в Приморье выполнел на 63% - этого не хватает для коллективного иммунитета. Темпы, при этом, крайне низкие: ранее Худченко сообщала, что нужно прививать в три раза больше приморцев.

- Все прививочные пункты работают, и сейчас в ряде населенных пунктов открываем дополнительные. В настоящее время занимаемся их оборудованием, - рассказала Худченко.

Пункты появятся в Находке и Владивостоке. В дальневосточной столице привиться можно будет еще и на Окатовой, также очередной мобильный пункт развернут в ТРЦ "Калина Молл". Рассматривается вопрос об открытии дополнительной точки вакцинации в Большом Камне и в отделениях Почты России.

Напомним, за минувшие сутки в крае заразились 439 человек - новый абсолютный антирекорд. Привито 758 297, за день привились порядка 9 тысяч человек.

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