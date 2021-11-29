Школы Владивостока переходят на онлайн-обучение из-за непогоды 30 ноября

Снегопад буйствовал в Приморье 22 ноября - в этот раз все гораздо серьезнее Фото: Сергей БАЛАНОВ

В школах Владивостока на период непогоды 30 ноября организуют онлайн-обучение. Синоптики ожидают метель, снежный и ледяной накат на дорогах. Детские сады продлят прием детей в этот день до 9:00.

О непогоде сообщили несколько синоптиков, в том числе глава Примгидромета Борис Кубай. По его словам, Владивосток во вторник может встретиться «с настоящей стихией».

– 30 ноября небольшие утренние осадки днем перейдут в интенсивный снег, метель со снежными заносами и гололедными явлениями, – рассказал он. – Обо всем этом городские и краевые службы были предупреждены за 5-6 суток, еще с пятницы начали работать краевой, городские и районные оперативные штабы.

Службы города, согласно сообщению пресс-службы мэрии, готовы к снегопаду. Они 29 ноября перешли в состояние повышенной готовности, которое будет действовать до 4 декабря. Поэтому жителей Владивостока просят остаться дома 30 ноября и 1 декабря, не выезжать в этот период в город на личном транспорте и не парковать его на проезжей части.

Также руководителям организаций и предприятий, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, рекомендовано предусмотреть сокращенный рабочий день в случае ухудшения погодных условий. Кроме того, детей тоже лучше перевести на онлайн-обучение.

Жителям и гостям Владивостока рекомендуется быть предельно осторожными во время непогоды. Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства граждан просят сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспетчерской службы города по телефону 2222-333.

Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский район – 2-223-875, Фрунзенский – 2-614-392, Советский – 2-614-281, Первореченский – 2-614-478, Первомайский – 2-614-304.

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