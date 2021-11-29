Шутки кончились: последние данные по шторму в Приморье

Ухудшение погоды предсказывают синоптики в Приморье 30 ноября Фото: Сергей БАЛАНОВ

Глава Примгидромета Борис Кубай предупреждает приморцев о новом ударе стихии. По словам синоптика, 30 ноября небольшие утренние осадки превратятся в сильный снег, который станет причиной гололеда.

- Скажу сразу, что все циклоны и фронты, проходившие до настоящего времени, являлись лишь поводами для репетиций к встрече Владивостока с настоящей стихией. 30 ноября уже все будет серьёзно. Городские и краевые службы были предупреждены за 5 — 6 суток, еще с пятницы начали работать краевой, городские и районные оперативные штабы, во Владивостоке уже введен режим повышенной готовности, - рассказал метеоролог порталу «Примпогода».

Из-за ухудшений погоды Борис Кубай рекомендует жителям края не выходить из дома 30 ноября и 1 декабря и работать удаленно. Это поможет не только сохранить здоровье, но и позволит городским службам оперативно и качественно выполнить свою работу. Синоптик также советует отпустить после обеда сотрудников, которые все же придут на работу утром в среду.

- Надеюсь, руководители отнесутся к моим словам с пониманием. Приложив совсем немного усилий, каждый из нас внесет весомую лепту в минимизацию коллапса, а, возможно, и в спасение чьих-то жизней, ведь скорая помощь и пожарная машина не должны никого и ничего ждать, - отметил Борис Кубай.

О погоде 30 ноября рассказала и главный редактор портала «Примпогода» Марина Парфенова. По ее словам, во вторник будут несвойственные для ноября тепло и осадки. Связано это с активным циклоном, который выходит на Приморье и будет оказывать влияние на погоду с 30 ноября по 1 декабря.

Первая половина 30 ноября начнется с дождя, который постепенно перейдет в снег. Плюсовые температуры будут опускаться до минусовых значений, дороги покроются льдом.

- С прохождением циклона на территории края усилятся осадки и ветер. К ночи с 30 ноября по 1 декабря на юге Приморья будет снег, временами сильный и штормовой ветер, который достигнет 28-30 м/с, по остальной территории края 15-20 м/с, - рассказала Марина Парфенова.

Напомним, что ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение на 30 ноября и 1 декабря.

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