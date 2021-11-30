Замначальника управления дорог Владивостока: 100% дорог покрыто реагентами

Непогода атаковала город 30 ноября Фото: Екатерина ТИХАЯ

Замначальника управления дорог и благоустройства Владивостока Илья Литвиненко рассказал об актуальной ситуации на проезжих частях города.

Во Владивостоке 330 дворников: они будут выходить по мере надобности, реагировать на лестницы и виадуки, отчищать от льда опасные участки. Они также мониторят количество снега, будут отчищать дороги при необходимости и снова посыпать песко-солевой смесью.

По словам замначальника, обработано всех проездных и межквартальных дорог песко-солевой смесью и жидкой смесью реагента кальция с хлором.

Техники в городе - 216 единиц, они уже вышли на улицы Владивостока. Мэрия сотрудничает с ГИБДД для мониторинга. Съезд на Капитана Шефнера перекрыт с шести утра, объездная Седанка-Патрокл еще открыта для движения. При этом ГИБДД въезд большегрузов во Владивостоке. Ранее "КП-Владивосток" писала, что общественный транспорт курсирует без сбоев.

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