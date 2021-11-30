Во Владивостоке запретили въезд большегрузов из-за опасности непогоды на 30 ноября

Из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГИБДД Владивостока запретила въезд и передвижение по городу большегрузов из-за опасности бушующей стихии. На улицы выставлены патрули сотрудников, которые регулируют движение.

О мере, введенной из-за атаки непогоды, уведомлены транспортные компании. При этом один большегруз уже попал в ловушку на Адмирала Горшкова и забуксовал.

Непогода сковала Владивосток пробками. Закрыт съезд на улице Капитана Шефнера. По словам замначальника управления дорог и благоустройства Владивостока, на улицы вышли дворники, работает снегоуборочная техника.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03