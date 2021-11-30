Фура застряла на подъеме на Адмирала Горшкова во Владивостоке из-за ледяного наста

Фото: предоставлено КП

Во Владивостоке в беду попала фура, как сообщили редакции "КП-Владивосток" очевидцы. По словам жителя, на перекрестке Адмирала Горшкова и Адмирала Смирнова фура встала на красный, а тронуться на зеленый - уже не смогла.

На записи видно, что большегруз буксует на подъеме - его тянет по дороге вниз. Водителю приходиться давить на газ только для того, чтобы не укатиться назад.

Напомним, непогода сковала Владивосток пробками. Закрыт спуск на Капитана Шефнера - и пока неизвестно, когда его откроют. При этом синоптики прогнозируют еще большее ухудшение условий во второй половине дня. Службы города в повышенной готовности, школы и вузы перешли на дистанционный формат.

Напомним, ГИБДД запретила въезд во Владивосток большегрузов. Патрули выставлены и регулируют движение. Транспортные компании Владивостока также уведомлены о том,что запрещен выезд и передвижение в непогоду по улицам города большегрузного автотранспорта.

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