В Приморье застрелили медведя, который ранил двух человек

Ранившего людей медведя убили. Фото: Телеграм-канал Amur mash

На жительницу Артема 30 ноября напал медведь, вышедший к людям. Животное кинулось на человека, его, по предварительной информации, отпугнули светом фар, однако уже было поздно: женщина пострадала. «КП – Владивосток» выяснила, что ее срочно забрали на скорой.

– Пациент доставлен в одну из больниц Приморья, находится в отделении реанимации, на стадии обследования. Врачи оценивают состояние как тяжелое, – пояснили корреспонденту издания в пресс-службе министерства здравоохранения Приморья.

Также есть информация, что хищник ранил егеря.

Известно, что медведя убили, так как он представлял опасность для людей, – такие кадры появились в социальных сетях. Однако «Комсомолке» в министерстве лесного и охотничьего хозяйства края эту новость еще не прокомментировали.

Специалистам предстоит также выяснить, вышло ли животное из леса или откуда-то сбежало.

Кроме того, еще один медведь-шатун был замечен возле Международного аэропорта Владивосток. Его дальнейшая судьба пока неизвестна.

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